МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Потери среди украинских военнослужащих свидетельствуют, что Украина в противостоянии с Россией либо падет, либо капитулирует, — такое мнение в соцсети X выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Экспорт зерна из Украины упал после прекращения зерновой сделки, пишут СМИ

Риттер сделал это заявление, комментируя высказывание замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что во время военного положения информация о погибших и раненных бойцах ВСУ является государственной тайной.

"Судя по нынешним данным о потерях (среди военнослужащих Украины — прим. ред.), варианты для Украины ограничиваются капитуляцией или смертью", — отметил экс-разведчик.

Ранее Маляр заявляла, что российская сторона может воспользоваться информацией об украинских потерях "для просчета дальнейших действий".