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Экс-разведчик ВС США назвал два сценария будущего Украины
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Потери среди украинских военнослужащих свидетельствуют, что Украина в противостоянии с Россией либо падет, либо капитулирует, — такое мнение в соцсети X выразил бывший разведчик... ПРАЙМ, 20.08.2023
общество , новости, сша, украина, перспективы, мнение эксперта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Потери среди украинских военнослужащих свидетельствуют, что Украина в противостоянии с Россией либо падет, либо капитулирует, — такое мнение в соцсети X выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер сделал это заявление, комментируя высказывание замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что во время военного положения информация о погибших и раненных бойцах ВСУ является государственной тайной.
"Судя по нынешним данным о потерях (среди военнослужащих Украины — прим. ред.), варианты для Украины ограничиваются капитуляцией или смертью", — отметил экс-разведчик.
Ранее Маляр заявляла, что российская сторона может воспользоваться информацией об украинских потерях "для просчета дальнейших действий".