2023-08-20T09:08:00+03:00
2023-08-20T09:44:15+03:00
2023-08-20T09:08:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230820/841520403.html
50 человек эвакуировали из вокзала Курска после атаки беспилотника
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 50 человек были оперативно эвакуированы из железнодорожного вокзала Курска после атаки украинского беспилотника. В ночь на... ПРАЙМ, 20.08.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, беспилотник, курск, вокзал
https://cdnn.1prime.ru/images/84152/06/841520640.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84152/06/841520640.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84152/06/841520639.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84152/06/841520639.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84152/06/841520627.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84152/06/841520627.jpg
https://1prime.ru/transport/20230820/841520368.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 50 человек были оперативно эвакуированы из железнодорожного вокзала Курска после атаки украинского беспилотника.
В ночь на воскресенье Старовойт сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения.
"Пообщался с руководством железной дороги. В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой. Желаю им скорейшего выздоровления!" — написал Старовойт в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что на территории вокзала волонтеры помогают пассажирам при посадке на поезда.