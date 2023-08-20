МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 50 человек были оперативно эвакуированы из железнодорожного вокзала Курска после атаки украинского беспилотника. Украинский беспилотник повредил здание железнодорожного вокзала в Курске

В ночь на воскресенье Старовойт сообщил, что в результате атаки украинским беспилотником по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения.

"Пообщался с руководством железной дороги. В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой. Желаю им скорейшего выздоровления!" — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что на территории вокзала волонтеры помогают пассажирам при посадке на поезда.