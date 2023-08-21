МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. НАТО, похоже, уже не надеется на победу Украины и через два года после бегства из Афганистана снова стоит на пороге поражения, написал в статье для The Daily Telegraph полковник армии Великобритании Ричард Кемп. В США заявили о неожиданном ударе России по НАТО, пишут СМИ

По его мнению, на скорое поражение в украинском конфликте указывают неутешительные оценки наступления ВСУ союзниками по НАТО и их высказывания.

В качестве иллюстрации полковник приводит заявление главы офиса генсека Североатлантического альянса Стиана Йенссена о том, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку части своих территорий. А кроме того, в статье упоминаются расчеты американской разведки, которая сочла, что наступление Украины не достигнет своей цели — "перерезать российский сухопутный коридор к Крыму".

Все это, как и многое другое, на взгляд Кемпа, показывает, как Запад на самом деле видит перспективы конфликта на Украине.

"Спустя два года после бесславного отступления из Афганистана Запад, похоже, снова стоит на пороге поражения", — предупреждает полковник и подчеркивает, что сегодня многие на Западе уже склоняются, чтобы оказать давление на Киев с целью признать территориальные потери. "Иными словами, сейчас мы наблюдаем неспособность Запада отстаивать свои принципы", — констатирует Кемп.

Единственным выходом из ситуации он видит в расширении помощи Запада Киеву и обеспечении Украины достаточными ресурсами для вытеснения Россию, "если не в этом году, то в следующем".

При этом Кемп выразил уверенность, что Украина могла бы добиться больших успехов на поле боя, если бы Запад не затягивал с поставками вооружения. А заявления Йенссена и всех других, выступавших за переговоры, он назвал "смешными", поскольку Россия, по его убеждению, не согласится на какое-либо расширение НАТО. А если бы и согласилась, то Киеву, как считает полковник, не было бы никакой пользы от присоединения к альянсу, который сделал себя "неактуальным, фактически капитулировав перед Россией".