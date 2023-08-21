МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Дональд Трамп заявил, что за явным преимуществом не будет участвовать в дебатах претендентов на выдвижение в президенты США от Республиканской партии. Трамп призвал прекратить помогать Украине и наладить отношения с Россией

Телевизионный спарринг участников республиканских праймериз запланирован на среду, а Трамп в это время, как сообщалось, собирается дать сольное интервью в Twitter популярному журналисту Такеру Карлсону.

"Новый опрос CBS, который только что вышел, показывает, что я опережаю всех с "легендарным" отрывом… Поэтому я не буду дебатировать", — говорится в заявлении Трампа.

Он добавил, что народ и так знает, кто он такой и насколько успешным было его президентство.

Опрос, проведенный телеканалом CBS, показал, что 62% республиканцев хотят видеть Трампа партийным кандидатом в президенты США на выборах 2024 года.

Его ближайший конкурент — губернатор штата Флорида Рон Десантис — набирает 16%, а популярность остальных, в том числе бывшего вице-президента Майка Пенса, измеряется однозначными величинами.