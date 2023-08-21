МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Популярный американский телеведущий Такер Карлсон рассказал в Twitter о встрече с президентом Сербии Александром Вучичем и о том, как происходит перезагрузка мира, вызванная конфликтом на Украине. Вучич ожидает усиления давления на Сербию из-за позиции по санкциям

По словам телеведущего, Вучич, с которым ему удалось побеседовать в посольстве Сербии в Будапеште, заявил, что "война на Украине, ведомая НАТО война против России, сокрушила европейскую экономику".

Развивая этот тезис, Карлсон констатировал, что подрыв российского газопровода "Северный поток" "убивает" экономику Германии, крупнейшую в Европе.

При этом он отметил, что за этой диверсией либо напрямую, либо опосредованно стоит Белый дом, то есть "одна страна НАТО фактически атаковала другую страну НАТО". И последствия этой атаки, по словам Карлсона, "ощущаются по всей Европе".

"Это сумасшествие, полное сумасшествие. Эта война вредит всем, возможно, за исключением в долгосрочной перспективе России, и усиливает всех за пределами Европы — страны Персидского залива, Китай, Турцию", — добавил телеведущий.

"Вы видите перезагрузку мира в ответ на эту войну. Это немного сложнее, чем "Гитлер против Черчилля", "добро против зла", демократия. Речь идет о масштабном перетоке сил из США и Запада на Восток. Это происходит прямо сейчас, но в нашей стране по каким-то причинам, кажется, только очень немногие в курсе этого", — заключил Карлсон.