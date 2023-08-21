МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Североатлантический альянс попал на Украине в ситуацию, когда его любое действие доказывает правоту президента России Владимира Путина, заявил в беседе с обозревателем Стивеном Гарднером бывший разведчик ВС США Тони Шаффер. DT: через два года после позора в Афганистане Запад снова терпит поражение

По его мнению, если НАТО хотя бы рассмотрит идею о нападении на Россию, "это докажет нарратив Путина".

"Это проигрышная ситуация для НАТО. Они пытаются быть более агрессивными — они доказывают точку зрения Путина, они продолжают спонсировать Украину — доказывают точку зрения Путина. Они ничего не могут сделать, кроме как признать, что должны подтолкнуть Украину к переговорам", — сказал разведчик.

При этом он отметил, что многие государства по ряду причин поддерживают позицию России в кризисе на Украине и, соответственно, в прокси-войне с НАТО. Одной из главных причин Шаффер назвал то обстоятельство, что в мире часто рассматривают Североатлантический альянс как агрессора, который постоянно развязывает войны в различных точках планеты.

Россия не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не укрепит безопасность Европы. В МИД заявляли о готовности к диалогу с блоком, но на равноправной основе с отказом западных стран от курса на милитаризацию континента. В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.