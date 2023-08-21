МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Нидерланды, вероятно, не смогут поставить истребители F-16 Украине, написал на своей странице в соцсети X французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо. США одобрили отправку F-16 на Украину из Дании и Нидерландов

В частности, он написал: "Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 Зеленскому. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября "Партия свободы" победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!"

Ранее Рютте сообщил о согласии Амстердама передать 42 истребителя F-16 для нужд ВСУ.

При этом в июле Рютте подал в отставку с поста премьер-министра и заявил об уходе из политики. Вместе с тем он сообщил о намерении исполнять полномочия главы правительства до проведения досрочных выборов, которые намечены на ноябрь.

Упомянутая Филиппо "Партия свободы" в Нидерландах известна своими либеральными взглядами в области экономики и жесткой позицией в отношении иммиграции. Лидер партии Герт Вилдерс приобрел известность благодаря своей жесткой антиисламской риторике, из-за которой его прозвали голландским Дональдом Трампом.