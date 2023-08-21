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При падении обломков БПЛА в Подмосковье пострадали два человека
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. В результате падения обломков беспилотника в Истре пострадали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Есть двое пострадавших — мужчина... ПРАЙМ, 21.08.2023
общество , новости, россия, подмосковье, беспилотники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В результате падения обломков беспилотника в Истре пострадали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте", — написал он в своем официальном Telegram-канале.
По данным Воробьева, в понедельник утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра.