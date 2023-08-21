МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В результате падения обломков беспилотника в Истре пострадали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Московские аэропорты заработали в штатном режиме

"Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах. Все экстренные службы работают на месте", — написал он в своем официальном Telegram-канале.

По данным Воробьева, в понедельник утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ "Дорожник" в городском округе Истра.