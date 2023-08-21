МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить исполнение положений закона о вейпах в России. Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 сентября

По словам депутата, в парке развлечений "Остров мечты" он увидел павильон по продаже табака и электронных сигарет.

"Обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку исполнения закона о вейпах по всей стране — новые правила действуют с 1 июня", — заявил он РИА Новости и отметил, что также обратился к генпрокурору Москвы с просьбой проверить торговую точку в "Острове мечты" и вынести предписание о закрытии.

Чернышов отметил, что открытая продажа никотина в семейных развлекательных комплексах — "это так же абсурдно, как открывать кальянные в роддоме".

С 1 июня в России вступил в силу закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним. Депутаты Госдумы изначально хотели запретить также продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что кабмин сможет создать "перечень веществ и добавок", при добавлении которых продажа вейпов станет невозможной.