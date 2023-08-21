МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Минздрав РФ перенес срок перехода на электронные медицинские книжки работников — до 1 сентября 2024 года допускается выдача и ведение бумажных медкнижек, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. Правительство утвердило даты праздников и выходных дней в 2024 году

"Установить, что до 1 сентября 2024 года допускается выдача и ведение ранее выданных личных медицинских книжек на бумажном носителе, оформленных на бланках и по форме, которые применялись до дня вступления в силу настоящего приказа с внесением сведений в ранее сформированный реестр выданных личных медицинских книжек", — сказано в документе.

Приказ Минздрава, согласно которому личная медицинская книжка работника формируется в форме электронного документа, вступает в силу 1 сентября 2023 года. При этом документ допускал, что по желанию работника книжка может быть выдана на бумажном носителе.

Книжка формируется работникам отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, а также коммунальным и бытовым обслуживанием населения.