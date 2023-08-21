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2023-08-21T12:05:26+03:00
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https://1prime.ru/society/20230821/841528373.html
Минздрав отсрочил переход на электронные медицинские книжки
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https://россиясегодня.рф
. Минздрав РФ перенес срок перехода на электронные медицинские книжки работников — до 1 сентября 2024 года допускается выдача и ведение бумажных медкнижек, соответствующий приказ... ПРАЙМ, 21.08.2023
общество , бизнес, экономика, новости, россия, минздрав, медицинские книжки, работники
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Минздрав РФ перенес срок перехода на электронные медицинские книжки работников — до 1 сентября 2024 года допускается выдача и ведение бумажных медкнижек, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Установить, что до 1 сентября 2024 года допускается выдача и ведение ранее выданных личных медицинских книжек на бумажном носителе, оформленных на бланках и по форме, которые применялись до дня вступления в силу настоящего приказа с внесением сведений в ранее сформированный реестр выданных личных медицинских книжек", — сказано в документе.
Приказ Минздрава, согласно которому личная медицинская книжка работника формируется в форме электронного документа, вступает в силу 1 сентября 2023 года. При этом документ допускал, что по желанию работника книжка может быть выдана на бумажном носителе.
Книжка формируется работникам отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, а также коммунальным и бытовым обслуживанием населения.