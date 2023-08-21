МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. На восстановление здания вокзала в Курске, поврежденного накануне в результате атаки БПЛА, будет направлено более 100 миллионов рублей, сообщил заместитель губернатора Алексей Дедов. Украинский беспилотник повредил здание железнодорожного вокзала в Курске

Губернатор Курской области Роман Старовойт в воскресенье сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника по железнодорожному вокзалу Курска возник пожар, пять человек получили легкие ранения. Во время ЧП из здания вокзала были оперативно эвакуированы 50 пассажиров, повреждения получили крыша, фасад, первая платформа, зал ожидания и пешеходный тоннель.

"Руководством железной дороги будет определен подрядчик для проведения восстановительных работ. По предварительным расчетам, сумма затрат восстановительных работ составит порядка 104 миллионов рублей", – доложил Дедов в понедельник в ходе оперативного совещания с губернатором.

Замгубернатора уточнил, что железнодорожный вокзал станции Курск построен в 1952 году и является объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ в статусе регионального, а также памятником архитектуры XX века. На фасадах здания расположены скульптуры, изображающие воинов разных родов войск и тружеников тыла, изображение ордена Великой Отечественной войны I степени, присвоенного Курску за ратный подвиг, схематическая карта сражения и картины с эпизодами Курской битвы.

"Аварийно-спасательная служба Курской области совместно с представителями подрядной организации, имеющей лицензию для работ на объектах культурного наследия, продолжают демонтаж опасных конструкций на высоте, планируют эту работу в полном объеме завершить на этой неделе", – добавил Дедов.