2023-08-21T13:13:49+03:00
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https://1prime.ru/society/20230821/841528883.html
В Москве нашли тело погибшего участника экскурсии по коллекторам
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https://россиясегодня.рф
. Восемь человек принимали участие в прерванной мощным ливнем воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, пока найдено тело одного погибшего, сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 21.08.2023
общество , новости, россия, москва, экскурсия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Восемь человек принимали участие в прерванной мощным ливнем воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, пока найдено тело одного погибшего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.
"На экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Пока в коллекторе в районе Павелецкого вокзала обнаружено тело одного погибшего. Остальных ищут", — рассказал он и уточнил, что всего на участие в мероприятии записались более 20 человек, но после прогноза о сильном ливне большинство отказались.