МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Восемь человек принимали участие в прерванной мощным ливнем воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, пока найдено тело одного погибшего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб города.

"На экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Пока в коллекторе в районе Павелецкого вокзала обнаружено тело одного погибшего. Остальных ищут", — рассказал он и уточнил, что всего на участие в мероприятии записались более 20 человек, но после прогноза о сильном ливне большинство отказались.