МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Сотрудники "Почты России" с 1 сентября будут проверять личность отправителей заказных писем, бандеролей и посылок по паспорту, водительскому удостоверению или с помощью простой электронной подписи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Сервис "Самокат" запустил собственный бренд одежды

"Сотрудники почты будут идентифицировать личность клиента с помощью паспорта, водительского удостоверения или другого документа, а также с помощью простой электронной подписи — её можно оформить у нас на сайте или в мобильном приложении", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что новое правило касается всех регистрируемых почтовых отправлений, в их числе "посылки, заказные письма, бандероли".

В компании отметили, что простая электронная подпись есть у 61,7 миллиона пользователей — они не ощутят изменений в оказании услуг.

"Идентифицировать личность отправителя с 1 сентября мы обязаны согласно приказу Минцифры России №382 от 17.04.2023", — напомнили там.

Согласно приказу, с 1 сентября регистрируемые почтовые отправления можно будет принимать только после идентификации личности отправителя.