"Почта России" осенью начнет проверять личность отправителей по документам
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Сотрудники "Почты России" с 1 сентября будут проверять личность отправителей заказных писем, бандеролей и посылок по паспорту, водительскому удостоверению или с помощью простой электронной подписи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Сотрудники почты будут идентифицировать личность клиента с помощью паспорта, водительского удостоверения или другого документа, а также с помощью простой электронной подписи — её можно оформить у нас на сайте или в мобильном приложении", — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что новое правило касается всех регистрируемых почтовых отправлений, в их числе "посылки, заказные письма, бандероли".
В компании отметили, что простая электронная подпись есть у 61,7 миллиона пользователей — они не ощутят изменений в оказании услуг.
"Идентифицировать личность отправителя с 1 сентября мы обязаны согласно приказу Минцифры России №382 от 17.04.2023", — напомнили там.
Согласно приказу, с 1 сентября регистрируемые почтовые отправления можно будет принимать только после идентификации личности отправителя.
https://1prime.ru/society/20230821/841530315.html