МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в Госдуму законопроект о выплате ежемесячной выплаты по уходу за ребенком матери, если она вышла из декрета до полутора лет ребенка, а также если доход трудоспособных членов семьи во время выплаты пособия стал больше прожиточного минимума. В Госдуме предложили "окрашивать" цифровые рубли

"Законопроект предусматривает, что в течение срока, на который назначена выплата пособия, никакие изменения в финансовом положении семьи не могут приостановить или отменить выплату пособия до окончания назначенного срока выплаты…", — сообщается в записке к законопроекту.

Также в ней отмечается, что в настоящее время выплата сохраняется лишь в том случае, если родитель работает неполный рабочий день или на дому, а также в случае продолжения обучения, что мешает женщинам-матерям выйти из декрета раньше, чем это предусмотрено законодательством. Более того, если размер среднедушевого дохода семьи больше прожиточного минимума на душу населения, заявка на выплату может быть отклонена.

Останина добавила, что проект предлагает изменить эту норму, дополнив ее обстоятельством выхода на работу из отпуска до того, как ребенку исполнилось полтора года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение права на пособие по уходу за ребенком родителям по выходе из декрета до достижения им полутора лет, сообщалось в перечне поручений президента по итогам Петербургского международного экономического форума