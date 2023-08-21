МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Согласно последней информации, найдены тела двух участников экскурсии по московским коллекторам, это юноша и девушка, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"К настоящему времени обнаружены тела двух человек — юноши и девушки", — сказал он и добавил, что остальных участников экскурсии продолжают искать.

Возбуждено уголовное дело, также сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — заявил он.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок вплоть до 10 лет.

Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что на экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. Он уточнил, что всего участвовать в экскурсии записались более 20 человек, однако после прогноза о сильном ливне большинство отказались.