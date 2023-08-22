МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. На Украине готовятся к возможным изменениям в политике США по масштабной военной помощи Киеву из-за возрастающей вероятности победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах главы государства 2024 года, сообщает газета Politico. Трамп отказался участвовать в предвыборных дебатах "за явным преимуществом"

"С надвигающимся возвращением Трампа украинцы увеличивают собственную индустрию вооружений", — пишет издание, указывая на позицию экс-президента сокращать текущий объем военной поддержки Киеву и добиваться скорейшего завершения конфликта.

По данным издания, частные фирмы и отдельные лица на украинской территории "играют все большую роль в поставках необходимых вооружений", занимаясь поиском технологий на мировом рынке и сборкой бронетехники, беспилотников и снарядов.

"Другие республиканские кандидаты только повышают страхи украинцев", — отмечает газета, подчеркивая невозможность для Киева сохранять жизнеспособность армии без внешней поддержки.

Результаты последних социологических опросов в США демонстрируют, что Трамп с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, несмотря на множащиеся юридические сложности. Одновременно соцопросы показывают, что большинству американцев нынешний президент США Джо Байден не нравится сильнее, чем Трамп. Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Если Байден не сможет переизбраться на второй срок, новый глава государства примет исполнительную власть в январе 2025 года.

Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.