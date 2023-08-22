МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Украине необходимо соответствовать ряду критериев до того, как США дадут свое согласие на трансфер истребителей F-16, заявили в американском министерстве обороны. США одобрили отправку F-16 на Украину из Дании и Нидерландов

"Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и другие вещи, например логистика на земле… Когда эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер", — приводит ведомство разъяснение заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх.

Также в министерстве подтвердили готовность Вашингтона участвовать в обучении украинских пилотов, если европейские союзники Киева не смогут тренировать нужное Киеву количество. Там добавили, что Украина до сих пор не определилась с количеством пилотов, которых собирается отправить на обучение.

В Пентагоне также отметили, что требуется "значительное" изучение украинскими пилотами английского языка прежде, чем они смогут летать на F-16, а также признали, что на это уйдет "некоторое время".

Ранее NBC News со ссылкой на представителей Украины передавал, что украинские власти расстроены и в замешательстве из-за отложенных поставок Западом истребителей F-16, но не решаются публично обсуждать причины происходящего. Собеседники издания со стороны США указывали на необходимость учить английский язык большей части отобранных пилотов ВСУ. Также нужно подготовить механиков и инженеров, а еще решить, какие вооружения получит Киев вместе с F-16. В результате, по данным телеканала, украинские эскадрильи будут готовы к сражениям самое раннее следующим летом, если не позже.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сказала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.