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В Минобороны Украины посетовали на регулярные утечки информации
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Украинское минобороны постоянно фиксирует утечки информации, в том числе от военных, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада". "К сожалению, мы... ПРАЙМ, 22.08.2023
новости, общество , украина, минобороны, утечки данных
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Украинское минобороны постоянно фиксирует утечки информации, в том числе от военных, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада".
"К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с утечкой информации. Да, это бывает и от самих военных, тут нечего скрывать. Мы над этим работаем. Это бывает и от других людей, у которых есть связи с военными, которые по виду разной деятельности касаются войск и могут оттуда брать информацию", — заявила Маляр.
Она отметила, что некоторые утечки оборачиваются смертями и "срывом операций" украинских войск.
Ранее сообщалось, что украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области. О переброске 82-й бригады ВСУ на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и немецкое издание Bild.