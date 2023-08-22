МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Украинское минобороны постоянно фиксирует утечки информации, в том числе от военных, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада". Экс-разведчик ВС США назвал два сценария будущего Украины

"К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с утечкой информации. Да, это бывает и от самих военных, тут нечего скрывать. Мы над этим работаем. Это бывает и от других людей, у которых есть связи с военными, которые по виду разной деятельности касаются войск и могут оттуда брать информацию", — заявила Маляр.

Она отметила, что некоторые утечки оборачиваются смертями и "срывом операций" украинских войск.

Ранее сообщалось, что украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области. О переброске 82-й бригады ВСУ на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и немецкое издание Bild.