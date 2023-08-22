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Трамп планирует в четверг явится в тюрьму в Джорджии, передает CNN
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Бывший президент США Дональд Трамп в четверг планирует явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия в связи с предъявленными ему ранее обвинениями о вмешательстве в выборы,... ПРАЙМ, 22.08.2023
общество , новости, сша, дональд трамп, тюрьма
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп в четверг планирует явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия в связи с предъявленными ему ранее обвинениями о вмешательстве в выборы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Бывший президент Дональд Трамп планирует сдаться в тюрьму и пройти процедуры в тюрьме округа Фултон в четверг", — говорится в публикации.
Отмечается, что день был выбран в рамках переговоров с офисом окружного прокурора.
Ранее Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, следует из опубликованного в судебной базе документа. Сумма залога составит 200 тысяч долларов.
Ранее прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.