МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп в четверг планирует явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия в связи с предъявленными ему ранее обвинениями о вмешательстве в выборы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Издание Politico рассказало, как Украина готовится к победе Трампа

"Бывший президент Дональд Трамп планирует сдаться в тюрьму и пройти процедуры в тюрьме округа Фултон в четверг", — говорится в публикации.

Отмечается, что день был выбран в рамках переговоров с офисом окружного прокурора.

Ранее Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, следует из опубликованного в судебной базе документа. Сумма залога составит 200 тысяч долларов.

Ранее прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.