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Россиян предупредили о высоком риске ЧП на трех южных морях
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Высокий риск возникновения происшествий на воде, в том числе с маломерными судами, прогнозируется в последней декаде августа на Черном, Азовском и Каспийском морях из-за... ПРАЙМ, 22.08.2023
общество , здоровье, бизнес, новости, туризм, россия, чп, прогноз, жара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Высокий риск возникновения происшествий на воде, в том числе с маломерными судами, прогнозируется в последней декаде августа на Черном, Азовском и Каспийском морях из-за аномальной жары и наплыва отдыхающих, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Ученые института предупреждают, что из-за аномально жаркой погоды в последней декаде месяца и прогнозируемого роста количества отдыхающих на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей повышаются риски возникновения происшествий на водных объектах, в том числе с маломерными судами", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что аналогичные риски также ожидаются в Калининградской области, где вода в заливах Балтийского моря прогрелась до 22 градусов.