МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Высокий риск возникновения происшествий на воде, в том числе с маломерными судами, прогнозируется в последней декаде августа на Черном, Азовском и Каспийском морях из-за аномальной жары и наплыва отдыхающих, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Путин предложил Дагестану после ЧП федеральные меры поддержки

"Ученые института предупреждают, что из-за аномально жаркой погоды в последней декаде месяца и прогнозируемого роста количества отдыхающих на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей повышаются риски возникновения происшествий на водных объектах, в том числе с маломерными судами", — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Ученые института отмечают, что аналогичные риски также ожидаются в Калининградской области, где вода в заливах Балтийского моря прогрелась до 22 градусов.