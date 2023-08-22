МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил намерение в четверг приехать в Атланту для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям о вмешательстве в выборы в Джорджии. Трамп планирует "сдаться" и явиться в тюрьму, передает CNN

"Я собираюсь в Атланту, Джорджия, в четверг, чтобы быть арестованным радикальным левым окружным прокурором Фэни Уиллис", — написал экс-президент на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп указал, что обвинение против него является вмешательством в выборы и охотой на ведьм.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп в четверг планирует явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия в связи с предъявленными ему ранее обвинениями о вмешательстве в выборы.

В понедельник Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, следует из опубликованного в судебной базе документа. Сумма залога составит 200 тысяч долларов.

Ранее прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.