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Трамп подтвердил намерение приехать в тюрьму для ареста
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Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил намерение в четверг приехать в Атланту для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям о вмешательстве в выборы в... ПРАЙМ, 22.08.2023
общество , новости, сша, дональд трамп, поездка, тюрьма
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил намерение в четверг приехать в Атланту для прохождения процедуры ареста по предъявленным ему обвинениям о вмешательстве в выборы в Джорджии.
"Я собираюсь в Атланту, Джорджия, в четверг, чтобы быть арестованным радикальным левым окружным прокурором Фэни Уиллис", — написал экс-президент на своей странице в социальной сети Truth Social.
Трамп указал, что обвинение против него является вмешательством в выборы и охотой на ведьм.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп в четверг планирует явиться в тюрьму округа Фултон в штате Джорджия в связи с предъявленными ему ранее обвинениями о вмешательстве в выборы.
В понедельник Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, следует из опубликованного в судебной базе документа. Сумма залога составит 200 тысяч долларов.
Ранее прокуратура обязала Трампа и других фигурантов не позднее 25 августа предстать перед судом для предъявления обвинений в рамках четвертого дела, помимо обвинительного заключения большое жюри присяжных согласовало и ордер на их арест.