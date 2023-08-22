МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. От американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ, при этом даже ведущие СМИ признают провал украинского контрнаступления, написал на своей странице в Twitter кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. Об этом сообщает РИА Новости. В конгрессе признали провал контрнаступления ВСУ

Как ранее передавала Washington Post, украинские войска, согласно засекреченному прогнозу разведки США, "не смогут дойти" до ключевого города Мелитополя. И, как утверждают авторы издания, оценка американских разведчиков привела к скандалам на закрытых заседаниях в конгрессе, утверждает издание.

Отталкиваясь от этого обстоятельства, Кеннеди заявил, что даже Washington Post признает, что разрекламированное контрнаступление ВСУ полностью провалилось.

"Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха", — отметил кандидат в президенты и задался вопросом, признают ли "неоконсерваторы Байдена", такие как Виктория Нуланд и Энтони Блинкен, поражение и вернуться ли они к идее о переговорах.

"Или они приблизят человечество на несколько шагов к ядерному уничтожению, удвоив свои усилия, чтобы сохранить лицо в год выборов?" — резюмировал политик.

ВСУ 4 июня начали начал наступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив на российские позиции подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинская сторона не смогла достичь каких-либо успехов, что разочаровало западных кураторов.