МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Большинство россиян испытывают страх перед движущимися самокатами, больше всего их страшат нарушение водителями правил дорожного движения и скорость этих транспортных средств, рассказали РИА Новости о данных исследования эксперты группы компаний BestDoctor и агентства А2 Research. В СПЧ прокомментировали штрафы за вождение электросамокатов

"Выяснилось, что большинство россиян (72%) испытывают страх из-за электросамокатов. И только 17% респондентов поделились, что их не тревожат электросамокаты на улицах города. Самая распространенная причина беспокойства — несоблюдение ПДД водителями электросамокатов (в 29% случаев). На втором месте — скорость движения на электросамокатах (в 22% случаев). Часто опрошенных беспокоит, что зачастую водители электросамокатов находятся в нетрезвом состоянии (в 20% случаев)", — поделились данными эксперты.

Исследование показало, что почти треть россиян (31%) положительно относятся к инициативе депутатов ЛДПР о введении обязательной страховки для владельцев электросамокатов. Согласные с инициативой считают, что дополнительные затраты на страховку увеличат моральную ответственность "самокатчиков" (в 30% случаев) перед пешеходами и другими водителями, а также заставят "самокатчиков" лучше соблюдать ПДД (в 26% случаев).

В конце июля фракция ЛДПР в Госдуме в своем официальном телеграм-канале сообщила, что готовит законопроект, который предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности пользователей электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности.

Среди других причин, по которым стоит ввести обязательную страховку для "самокатчиков", россияне называют возможность снизить расходы на ремонт и медицинские услуги в случае ДТП или столкновений (в 28% случаев), добавляют исследователи.

Интересно, что самый высокий процент одобряющих инициативу в Тюмени. Там каждый второй (47%) опрошенный высказал положительное отношение к обязательной страховке самокатов. Также лидируют Москва (40%), Челябинск (36%), Казань (33%) и Санкт-Петербург (32%).