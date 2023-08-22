МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. США необходимо начать процесс мирного урегулирования украинского конфликта до того момента, как наступление ВС России завершится успехом, а президент РФ Владимир Путин объявит о победе над коллективным Западом, — такое мнение в материале для National Interest выразили консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в ФРГ Алекс Бурилков. В Минобороны Украины посетовали на регулярные утечки информации

Аналитики обращают внимание, что Россия не только обороняется на юге, но и начала собственное наступление на севере, при этом российское общество и экономика остаются относительно стабильными, а президент страны Владимир Путин не отказывается о достижения всех намеченных целей СВО.

Как утверждают авторы, "если российские войска смогут проникнуть вглубь украинской территории и занять регионы, которые Москва определила в качестве своих целей, то конфликт закончится значимой победой России".

При этом в статье подчеркивается, что "ущерб, нанесенный репутации США и альянсу НАТО, будет колоссальным, поскольку в украинские вооруженные силы уже поступило лучшее натовское вооружение, и Россия сможет заявить, что она в одиночку противостояла Западу и победила".

Авторы уверены, что с точки зрения американских интересов довольно неплохим вариантом разрешения конфликта мог бы стать "корейский сценарий" с закреплением границ по линии фронта и отказом Украины от четырех областей взамен на западные гарантии безопасности.

"Это определенно не было бы худшим исходом с американской точки зрения. Вашингтон сможет постепенно разрядить напряженность в отношениях с Москвой и восстановить диалог о будущей траектории европейской архитектуры безопасности. Важно то, что Соединенные Штаты, наконец, смогут снова сосредоточиться на Тихом океане", — говорится в материале.