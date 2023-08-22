Украинский режиссер Лопатенок: США нужна затяжная война для увеличения доходов
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Соединенным Штатам нужна затяжная война на Украине для максимизации доходов, заявил в беседе с Golos Eu украинский режиссер Игорь Лопатенок.
По его мнению, Соединенным Штатам не нужна победоносная война на Украине, "потому что это будет победоносная война либо одной, либо другой стороны, что приведет к эскалации конфликта. Америке нужна бесконечная война".
Лопатенок считает, что США нужно противостояние, аналогичное борьбе с терроризмом и войне в Афганистане, поскольку "управляемый и долгосрочный конфликт" дает им возможность значительно увеличить доходы от производства и продажи вооружения.
"Самый главный источник денег — это печатный станок, который находится в руках американского правительства. Поэтому бессмысленно продавать оружие кому-то на сторону, нужно продавать оружие американскому правительству. Главное, чтобы его на складах постоянно не хватало. Вот этим и занят господин Зеленский. Он обеспечивает менеджмент "счастливости" ВПК США", — подытожил режиссер.
Как ранее отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине — он стремится "раскручивать военный маховик", чтобы заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса.
https://1prime.ru/society/20230822/841535697.html