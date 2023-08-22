МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Соединенным Штатам нужна затяжная война на Украине для максимизации доходов, заявил в беседе с Golos Eu украинский режиссер Игорь Лопатенок. Экс-разведчик ВС США назвал два сценария будущего Украины

По его мнению, Соединенным Штатам не нужна победоносная война на Украине, "потому что это будет победоносная война либо одной, либо другой стороны, что приведет к эскалации конфликта. Америке нужна бесконечная война".

Лопатенок считает, что США нужно противостояние, аналогичное борьбе с терроризмом и войне в Афганистане, поскольку "управляемый и долгосрочный конфликт" дает им возможность значительно увеличить доходы от производства и продажи вооружения.

"Самый главный источник денег — это печатный станок, который находится в руках американского правительства. Поэтому бессмысленно продавать оружие кому-то на сторону, нужно продавать оружие американскому правительству. Главное, чтобы его на складах постоянно не хватало. Вот этим и занят господин Зеленский. Он обеспечивает менеджмент "счастливости" ВПК США", — подытожил режиссер.

Как ранее отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине — он стремится "раскручивать военный маховик", чтобы заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса.