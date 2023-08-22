МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Если деятельность человека не связана с государственной службой, то запрет на использование гаджетов Apple является нерациональным, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

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Он отметил, что понимает все уязвимости iPhone, но для него это устройство удобнее и функциональнее.

"Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. Гаджеты Apple являются определенным источником информации. И мы до конца не понимаем все возможности Apple в этой сфере. Там, где есть служебное общение, оно, фактически, автоматически дублируется в не очень понятные для нас центры сбора данных. Если же гражданину, деятельность которого не связана с государственной службой или критическими производствами, удобнее пользоваться этим устройством — запрет нерационален", — приведены его слова в телеграм-канале комитета.

Хинштейн отметил, что на сегодняшний день в стране нет полноценной альтернативы iPhone с пользовательской точки зрения.

Он также выразил мнение, что переход на Android-смартфоны тоже является неоднозначным — даже в тех устройствах, которые сделаны в России, используются зарубежные комплектующие, при этом степень их защищенности под вопросом, отмечается в сообщении.

"Сегодня каждый человек лишается защищенности из-за цифровых реалий, за все надо платить. Когда я слышу аргументы про "цифровой ГУЛАГ", это, конечно, передергивание, но каждый из нас находится под определенным контролем. Речь идет ведь не только о смартфоне, а в широком смысле, рекомендательных системах и искусственном интеллекте", — добавил Хинштейн.