МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Если деятельность человека не связана с государственной службой, то запрет на использование гаджетов Apple является нерациональным, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. "Камаз" запретил работникам использовать Apple для работы

Он отметил, что понимает все уязвимости iPhone, но для него это устройство удобнее и функциональнее.

"Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. Гаджеты Apple являются определенным источником информации. И мы до конца не понимаем все возможности Apple в этой сфере. Там, где есть служебное общение, оно, фактически, автоматически дублируется в не очень понятные для нас центры сбора данных. Если же гражданину, деятельность которого не связана с государственной службой или критическими производствами, удобнее пользоваться этим устройством — запрет нерационален", — приведены его слова в телеграм-канале комитета.

Хинштейн отметил, что на сегодняшний день в стране нет полноценной альтернативы iPhone с пользовательской точки зрения.

Он также выразил мнение, что переход на Android-смартфоны тоже является неоднозначным — даже в тех устройствах, которые сделаны в России, используются зарубежные комплектующие, при этом степень их защищенности под вопросом, отмечается в сообщении.

"Сегодня каждый человек лишается защищенности из-за цифровых реалий, за все надо платить. Когда я слышу аргументы про "цифровой ГУЛАГ", это, конечно, передергивание, но каждый из нас находится под определенным контролем. Речь идет ведь не только о смартфоне, а в широком смысле, рекомендательных системах и искусственном интеллекте", — добавил Хинштейн.