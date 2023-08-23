МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Нехватка личного состава в ходе наступления может оказаться фатальной для ВСУ, Киев стремится улучшить положение на фронте до того, как боевые потери уничтожат боеспособность украинских войск, — такое мнение высказал в статье для британской газеты Telegraph эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк. Офицер ВСУ сделал мрачный прогноз на зиму

По его оценке, "Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования, но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной".

Вместе с тем в статье подчеркивается, что ВСУ борются "не только с массированной обороной и артиллерийским огнем", но и со временем, поскольку Киев стремится улучшить свое положение на фронте "до того, как растущие потери и осенние дожди уничтожат его боеспособность".

При этом Кларк отметил, что нынешнее лето выдалось дождливым, а ожидаемые в скором времени осенние проливные дожди и вовсе "превратят мягкую почву Восточной Европы в густую грязь".

"Все это может практически остановить значимое продвижение", — заключил эксперт.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня, когда Киев бросил бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, на российские позиции на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях.

По данным Минобороны России на 4 августа, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.