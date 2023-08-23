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Собянин: один БПЛА сбит в Подмосковье, второй попал в здание в Москва-Сити
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй — попал в строящееся здание в "Москва-Сити". "Этой ночью ПВО... ПРАЙМ, 23.08.2023
общество , регионы, экономика, новости, россия, сергей собянин, москва, подмосковье, беспилотники, пво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй — попал в строящееся здание в "Москва-Сити".
"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал мэр в своем телеграм-канале.