МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй — попал в строящееся здание в "Москва-Сити". В экстренных службах оценили последствия атаки дрона на башню "Москва-сити"

"Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области. Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал мэр в своем телеграм-канале.