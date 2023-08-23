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Минобороны сообщило об атаке Москвы тремя беспилотниками
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Киев атаковал объекты в Москве тремя БПЛА, два были сбиты ПВО, один подавлен РЭБ, пострадавших нет, сообщили в среду в Минобороны России. "Двадцать третьего августа в ночное время... ПРАЙМ, 23.08.2023
новости, общество , регионы, экономика, россия, москва, минобороны, бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Киев атаковал объекты в Москве тремя БПЛА, два были сбиты ПВО, один подавлен РЭБ, пострадавших нет, сообщили в среду в Минобороны России.
"Двадцать третьего августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области", — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что "третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".
В Минобороны добавили, что пострадавших нет.