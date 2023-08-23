МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Киев атаковал объекты в Москве тремя БПЛА, два были сбиты ПВО, один подавлен РЭБ, пострадавших нет, сообщили в среду в Минобороны России. В экстренных службах оценили последствия атаки дрона на башню "Москва-сити"

"Двадцать третьего августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области", — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что "третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".

В Минобороны добавили, что пострадавших нет.