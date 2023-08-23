МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. У ВС России есть все, чтобы раздавить Украину, но президент страны Владимир Путин не делает этого, потому что видит в украинцах православных христиан. Такое мнение в беседе с Wayne Dupree Podcast высказал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор. Экс-советник Пентагона назвал единственный способ сохранить Украину

"У русских в резерве триста тысяч солдат, которых они еще не использовали, тысячи ракет и артиллерийских снарядов. У них есть все для того, чтобы раздавить Украину. Люди спрашивают, если это правда, то почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать", — сказал полковник, после чего отметил, что "это непостижимо для людей, которые подвержены пропаганде, утверждающей, что Путин — это зло".

При этом США, по его словам, работали не покладая рук, чтобы оказаться в конфликте с Россией — стремились расширить НАТО, строили планы по размещению ракет и войска по всему периметру российских границ.

"Русские поняли это и решили, что это неприемлемо. Они нам говорили три года: делайте, что хотите, но не выдвигайте войска и вооружения к нашим границам. Мы это игнорировали", — сказал Макгрегор.

Он считает, что США взяли на вооружение такой подход, потому что недооценивали экономический и военный потенциал России.