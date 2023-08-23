МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Победа России на поле боя нанесет колоссальный ущерб репутации Соединенных Штатов и НАТО, поэтому Америке стоит задуматься о разрешении конфликта мирным путем, и влиятельные американцы уже ведут неформальные переговоры с российскими коллегами, говорится в статье The National Interest. Британский аналитик назвал фатальную проблему ВСУ

С учетом бесперспективности наступления ВСУ наиболее вероятным исходом конфликта авторы статьи считают "корейский сценарий", что, с американской точки зрения, было бы далеко не худшим результатом. Как предполагается в материале, в этом случае Вашингтон сможет постепенно разрядить напряженность в отношениях с Москвой и восстановить диалог о будущем архитектуры безопасности Европы.

Но при этом подчеркивается, что загвоздка с "корейским сценарием" может быть в том, что Россия будет стремиться не к переговорам, а к победе. Ведь растущее преимущество ВС России над истощенным противником сулит возврат к маневренной войне и новые прорывы. А в случае, если российские войска захватят приоритетные для себя регионы, то конфликт завершится громкой победой России, достигнутой, как особо отмечается в статье, именно силой оружия, а не мирным урегулированием при американском посредничестве.

Репутация США и всего Североатлантического альянса в этом случае получит колоссальный ущерб, потому что в ВСУ уже влилось лучшее вооружение и военные специалисты НАТО. Следовательно, Россия по праву сможет заявить, что в одиночку победила Запад.

Как считают авторы, в этой связи решительно необходимо, чтобы идея мирного урегулирования, устраивающая все стороны конфликта, закрепилась в Вашингтоне и получила развитие.

"Влиятельные американские деятели уже ведут неформальные переговоры с российскими коллегами. Эти усилия следует поощрять и расширять и тем самым готовить почву для прочных мирных переговоров. Лишь тогда США смогут полностью сосредоточиться на сдерживании Китая — вопросе, который имеет первостепенное значение для безопасности и процветания Америки", — подытоживают авторы статьи.