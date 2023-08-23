МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, в отличие от Барака Обамы, недооценил решимость России защищать свои интересы, в том числе в вопросе Украины и НАТО, — такое мнение на своем YouTube-канале высказал экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. В США объяснили, почему Путин сразу не "раздавил" Украину

Он отметил, что что Россия "по вполне предсказуемой и понятной причине" не могла согласиться на вступление Украины в НАТО, к чему стремились США. Но в Белом доме приняли противодействие Кремля за блеф, полагая, что у Российской Федерации нет другого пути, кроме как "подчиниться воле" Соединенных Штатов.

"Но этого не произошло, Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна", — констатировал Сакс, после чего добавил, что "Обама был умнее Байдена". На его взгляд, Обама отдавал отчет в том, что давление Соединенных Штатов на Россию в вопросе Украины неминуемо вызовет ответную реакцию.

Сакс подчеркнул, что получение Украиной членства в НАТО — экзистенциальная угроза для России, при том, что США получили бы контроль над Черным морем.

"Итак, Обама уже понял в 2014 году — не обострять ситуацию", — утверждает профессор.

Однако Байден — "не самый умный", по выражению Сакса — все же продолжил оказывать давление на Российскую Федерацию. А та, со своей стороны, предложила в декабре 2021-го соглашение о гарантиях безопасности.

"Кстати, я позвонил в Белый дом, чтобы сказать — ведите переговоры, это однозначно можно обсуждать, мне сказали — нет, нет, мы не собираемся вести переговоры", — рассказал профессор.

В итоге в Вашингтоне заявили, что не заинтересованы в такого рода переговорах, по сути, сказав Москве, что НАТО — "не ваше дело". "И Путин сказал: вы знаете, что это мое дело, и показал это", — подытожил Сакс.