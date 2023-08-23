МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Более двух миллиардов рублей зарплатных долгов было выплачено сотрудникам в результате действий алгоритма Роструда с 2022 года, сообщила пресс-служба ведомства. Названы регионы - лидеры по доле работников с зарплатой выше среднего

"С 2022 года Рострудом с учетом нового законодательства о надзоре был разработан и внедрен собственный алгоритм по работе с обращениями граждан "Без проверки". Он предусматривает урегулирование проблемы, с которой обращается человек в инспекцию, и восстановление трудовых прав без дополнительных административных нагрузок на работодателя, а также без проведения надзорных мероприятий при отсутствии угрозы жизни и здоровью работников. Благодаря его применению уже выплачена зарплата на сумму 2,1 миллиардов рублей без проведения проверок", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках процедуры Роструд не проводит проверку и не назначает штраф, если работодатель признает нарушения и устраняет их или предоставляет подтверждение их отсутствия. Для работодателя это возможность устранить нарушение и исправить свои ошибки.

"Мы видим, что порядка 60% работодателей поддерживают такой формат. То есть большинство работодателей, которым было предложено с нашей помощью добровольно разобраться в ситуации, идут с нами на контакт. А, значит, видят в инспекторе партнера и помощника", — цитирует слова главы Роструда Михаила Иванкова пресс-служба.