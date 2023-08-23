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Россия готова работать со странами БРИКС в ООН, заявил Путин
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. Россия готова вместе со странами БРИКС работать на международных площадках, включая ООН, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС. "Будем... ПРАЙМ, 23.08.2023
общество , экономика, новости, россия, брикс, оон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россия готова вместе со странами БРИКС работать на международных площадках, включая ООН, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС.
"Будем осуществлять плотную координацию с партнёрами… Сообща работать на ключевых международных площадках, прежде всего в ООН, продолжать практику регулярных встреч высоких представителей по вопросам безопасности", — сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) в расширенном составе.
Он пообещал, что Россия в рамках своего председательства в организации, которое перейдёт к ней в следующем году, будет уделять первостепенное внимание борьбе с терроризмом и распространением террористической идеологии, противодействовать отмыванию денег, полученных преступным путем.