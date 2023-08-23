МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Самой востребованной образовательной программой среди абитуриентов вузов в 2023 году стала "Информатика и вычислительная техника", также многие выбрали "Информационную безопасность" и "Компьютерные и информационные науки", следует из сообщения Минцифры. Инвестконсультант оценил время, нужное на обмен замороженными активами

"В этом году самой востребованной специальностью у абитуриентов вузов стала "Информатика и вычислительная техника". В заявлениях, поданных на "Госуслугах" и офлайн, ее указали почти 650 тысяч раз. Также абитуриенты 175 тысяч раз выбрали "Информационную безопасность" и почти 70 тысяч раз — "Компьютерные и информационные науки", — говорится в сообщении.

Направление IT популярно и у поступающих в колледжи: специальность "Информационные системы и программирование" стала самой востребованной у абитуриентов, подавших заявление на очное обучение на "Госуслугах".

Отмечается, что в этом году в вузах был почти миллион абитуриентов. Около 600 тысяч из них подали или отредактировали заявление на "Госуслугах", а это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. В колледжи поступающие подали почти 200 тысяч заявлений через "Госуслуги", что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

По словам Минцифры, в топ-3 популярных направлений в вузах вошли "Информатика и вычислительная техника", "Образование и педагогические науки" и "Экономика и управление", а в колледжах — "Информационные системы и программирование", "Сестринское дело" и "Лечебное дело".