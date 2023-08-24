2023-08-24T10:36:14+03:00
2023-08-24T10:36:14+03:00
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Опрос выяснил, сколько россияне тратят на сбор ребенка в школу
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Чтобы одеть ребенка к школе, россияне потратили в среднем 43 029 рублей, выяснил опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Дети и внуки школьного... ПРАЙМ, 24.08.2023
общество , новости, россия, опрос, школа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Чтобы одеть ребенка к школе, россияне потратили в среднем 43 029 рублей, выяснил опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Дети и внуки школьного возраста имеются у 49 процентов опрошенных. Эти люди рассказали, какую сумму они потратили или потратят в ближайшие дни на одного школьника в связи с началом учебного года. В среднем на одного ребенка россияне потратят 43 029 рублей. Средняя сумма трат на школьную форму, спортивную одежду и обувь для школы — 20 414 рублей, на школьные сумки и портфели — 4998 рублей, на учебники и тетради — 4688 рублей. На цветы и подарки для учителей на 1 сентября — 2113 рублей.
Школьную обувь и одежду приобрели или собираются приобрести 69 процентов опрошенных, школьно-письменные принадлежности — 59 процентов, школьные сумки и портфели — 57 процентов. Почти половина (49 процентов) приобрели или приобретут цветы или подарки для учителей.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 11 августа 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.