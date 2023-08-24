2023-08-24T11:09:45+03:00
2023-08-24T11:09:45+03:00
2023-08-24T11:09:45+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230824/841560131.html
Страны БРИКС обеспокоены мировыми конфликтами, заявил глава ЮАР
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Союз БРИКС обеспокоен конфликтами в мире, и подтверждает, что выступает за мирное решение. "Мы очень обеспокоены конфликтами в мире… Мы... ПРАЙМ, 24.08.2023
общество , новости, юар, брикс, конфликты
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/67/841466767.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/67/841466767.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/67/841466766.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/67/841466766.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/67/841466753.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/67/841466753.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20230824/841557854.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Союз БРИКС обеспокоен конфликтами в мире, и подтверждает, что выступает за мирное решение.
"Мы очень обеспокоены конфликтами в мире… Мы выступаем за мирное решение конфликтов… с помощью диалога", — заявил он на саммите БРИКС.