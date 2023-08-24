МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Союз БРИКС обеспокоен конфликтами в мире, и подтверждает, что выступает за мирное решение. СМИ назвало страны, которые станут новыми участниками БРИКС

"Мы очень обеспокоены конфликтами в мире… Мы выступаем за мирное решение конфликтов… с помощью диалога", — заявил он на саммите БРИКС.