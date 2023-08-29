2023-08-29T09:07:00+03:00
2023-08-29T10:19:24+03:00
2023-08-29T09:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230829/841593742.html
Медведев ответил на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Согласование "коллективным" Западом для Украины атаки на Крым станет юридическим доказательством его соучастия "в войне с Россией", предсказания Апокалипсиса стали ближе, заявил... ПРАЙМ, 29.08.2023
общество , новости, россия, дмитрий медведев, крым, запад
https://cdnn.1prime.ru/images/83699/74/836997441.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83699/74/836997441.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83699/74/836997440.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83699/74/836997440.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83699/74/836997428.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83699/74/836997428.jpg
https://1prime.ru/News/20230828/841583827.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Согласование "коллективным" Западом для Украины атаки на Крым станет юридическим доказательством его соучастия "в войне с Россией", предсказания Апокалипсиса стали ближе, заявил замруководителя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, "например, в Крыму"", — написал он в Telegram.
По словам Медведева, такие действия являются юридически значимым доказательством соучастия западных стран в "войне против России".
"Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы", — подчеркнул зампред Совбеза России.
Медведев добавил, что предсказания Апокалипсиса становятся все ближе.