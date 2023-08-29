МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Согласование "коллективным" Западом для Украины атаки на Крым станет юридическим доказательством его соучастия "в войне с Россией", предсказания Апокалипсиса стали ближе, заявил замруководителя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. "Хитрая змея": фон дер Лайен взбесила европейцев идеей поддержать Украину

"Украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, "например, в Крыму"", — написал он в Telegram.

По словам Медведева, такие действия являются юридически значимым доказательством соучастия западных стран в "войне против России".

"Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы", — подчеркнул зампред Совбеза России.

Медведев добавил, что предсказания Апокалипсиса становятся все ближе.