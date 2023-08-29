МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Работники австралийских СПГ-заводов Chevron — Gorgon и Wheatstone — объявили о скорой забастовке на предприятиях из-за спора о заработной плате и условиях труда, забастовки включают ограниченный или полный отказ от выполнения определенных задач и будут нарастать каждую неделю, пока компания не согласится с требованиями работников, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление профсоюзов. Рабочие СПГ-заводов Австралии уведомили Chevron о дате забастовок

"Члены профсоюза будут участвовать в периодических остановках, отказах и ограничениях, которые будут нарастать каждую неделю до тех пор, пока Chevron не согласится с нашим требованием", — приводит агентство сообщение альянса, объединяющего Морской союз Австралии и Австралийский профсоюз рабочих.

На долю предприятий Gorgon и Wheatstone приходится 5% мировых поставок СПГ. В понедельник Chevron получила уведомления о проведении на них забастовки 7 сентября, на что заявила, что примет меры для поддержания безопасной и надежной работы в случае перебоев и продолжит переговорный процесс. До этого работники на обоих предприятиях проголосовали за делегирование права объявлять забастовку своим профсоюзам.

Биржевые цены на газ в Европе 22 августа впервые с 15 июня превысили отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Драйвером роста цен стали сообщения о возможных забастовках рабочих заводов сжижения газа Chevron и Woodside Energy в Австралии. По сообщению агентства Блумберг, это могло привести к срыву поставок 10% мирового экспорта СПГ.

Ситуация с забастовками после проведения компаниями переговоров частично разрешилась: Woodside Energy договорилась с профсоюзами работников об отмене забастовки, тогда как работники двух австралийских СПГ-заводов Chevron – Gorgon и Wheatstone – проголосовали за проведение забастовки. Она вряд ли окажет немедленное влияние на поставки, поскольку, скорее всего, начнется с незначительных действий, таких как прекращение сверхурочной работы, отмечает Блумберг.

Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах. В Австралии компания присутствует уже 70 лет. Wheatstone — совместное предприятие австралийских подразделений Chevron (доля составляет 64,14%), Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (13,4%), Woodside Energy Group Ltd (13%), Kyushu Electric Power Company (1,46%) и PE Wheatstone Pty Ltd (8%). Wheatstone включает в себя две линии производства сжиженного природного газа (СПГ) общей мощностью 8,9 миллиона тонн в год.