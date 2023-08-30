МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Москва укрепляет свои позиции на международной арене благодаря президенту Российской Федерации Владимиру Путину, говорится в статье Wall Street Journal. Путин призвал повышать уровень зарплат россиян

Среди достижений во внешней политике издание особо отмечает успехи Москвы в Африке, на Ближнем Востоке и в отношениях с Китаем.

Конечно, не прошли авторы статьи и мимо конфликта на Украине. В частности, указывается, что Пентагон предупреждает Киев о неспособности предоставить Украине такие же или тем более увеличенные объемы военной помощи для второго "наступления" в будущем году. А это, как считают в WSJ, многие, в том числе в Кремле, могут расценить как преодоление "пика обороноспособности Украины".



Упоминается в материале и переворот в Нигере, который преподносится как очередное свидетельство краха французского и, в целом, европейского могущества в Африке. По мнению авторов, это не просто подчеркивает геополитическое бессилие Евросоюза, но и отвлекает ресурсы США как от Азии, так и от Украины.



Также издание утверждает, что Путин "поставил точку на Ближнем Востоке". Так, именно благодаря поддержке Российской Федерации сегодня Башар Асад высмеивает американские угрозы в Сирии. А давние союзники США продолжают активизировать сотрудничество с Россией. Например, ОАЭ бросили вызов американскому давлению, углубив коммерческие связи с Москвой, а Иран, по данным WSJ, поставляет России вооружения.



Вместе с тем в статье отмечается, что надежды Запада на охлаждение отношений между Россией и Китаем пошли прахом. Поднебесная скупает всю российскую нефть и газ, которые ей удается получить, а в ответ поставляет оборудование "двойного назначения", помогающее Кремлю поддерживать и экономику, и СВО. Китай питает "военную машину Путина" и, судя по всему, будет продолжать это делать вне зависимости от того, что говорят или делают в Белом доме, сетует WSJ.

Но самым сильным "активом" Путина авторы называют непоследовательность современного Запада. При этом они отмечают, что западные оппоненты российского лидера — "Черчилли" на трибуне и "Чемберлены" в реальной жизни. Подчеркивается, что эти оппоненты постоянно твердят о своей приверженности основанному на правилах международному порядку, запрещающему территориальные захваты, и в то же время тайно оказывают давление на Киев, чтобы тот смирилась с потерей Крыма и Донбасса. Они с помпой отмечают Месяц гордости в Кабуле и при этом готовятся к передаче афганцев на милость террористической организации. Они то осуждают Саудовскую Аравию и вот-вот объявят ее "государством-изгоем", то просят саудитов о помощи. Они наставляют государства "Глобального Юга", призывая их жертвовать во имя общего блага в сфере изменения климата, а сами придерживаются протекционистской политики, которая явственно угрожает экономическому будущему Юга.



Непоследовательность внешней политики США, утверждает издание, подрывает позиции Вашингтона внутри страны. Иллюстрируя этот тезис, авторы задаются риторическими вопросами. Например: если Байден хочет победы Украины в конфликте с Россией, то почему он не отправляет больше оружия, причем самого современного? Если он преследует цель добиться компромисса, в результате которого Путину достанется большая часть новых территорий, то почему США тратят так много средств на достижение столь скромного результата?

В заключение авторы констатируют, что Белый дом по состоянию на сегодняшний день так и не нашел способ заставить президента России проиграть или принудить его к переговорам на "разумных условиях".