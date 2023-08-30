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2023
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Опрос показал, насколько американцев беспокоит состояние демократии в США
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Более 80% американских избирателей беспокоит состояние демократии в США, следует из опроса аналитических центров Bipartisan Policy Center/Morning Consult, опубликованного изданием... ПРАЙМ, 30.08.2023
общество , новости, сша, демократия, опрос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Более 80% американских избирателей беспокоит состояние демократии в США, следует из опроса аналитических центров Bipartisan Policy Center/Morning Consult, опубликованного изданием Hill.
Согласно результатам опроса, 82% респондентов заявили, что они обеспокоены состоянием демократии в США, а 40% отметили, что они "очень обеспокоены" этим вопросом. Беспокойство отмечается как со стороны сторонников республиканской, так и демократической партии.
При этом 59% опрошенных не верят в то, что политические партии в США смогут прийти к консенсусу и принимать двухпартийные решения.
Опрос проводился с 21 по 24 августа среди 1959 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила плюс-минус два процентных пункта.