МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Более 80% американских избирателей беспокоит состояние демократии в США, следует из опроса аналитических центров Bipartisan Policy Center/Morning Consult, опубликованного изданием Hill. В США обвинили администрацию в крахе отношений с Россией

Согласно результатам опроса, 82% респондентов заявили, что они обеспокоены состоянием демократии в США, а 40% отметили, что они "очень обеспокоены" этим вопросом. Беспокойство отмечается как со стороны сторонников республиканской, так и демократической партии.

При этом 59% опрошенных не верят в то, что политические партии в США смогут прийти к консенсусу и принимать двухпартийные решения.

Опрос проводился с 21 по 24 августа среди 1959 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составила плюс-минус два процентных пункта.