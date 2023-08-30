МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Отвечая на вопрос известного американского тележурналиста Такера Кралсона, что бы вы сделали, если были бы Джо Байденом, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что установил бы мир и "позвал бы назад Трампа". При этом он назвал ложью распространенное на Западе мнение, будто Украина одерживает верх в конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Это ложь. Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные — без шансов", — прокомментировал премьер тезис о том, что Украина побеждает, и отметил, что без западной помощи украинцы "неконкурентоспособны".

"У них закончатся солдаты раньше, чем у России", — добавил он.

Также в ходе интервью Орбан выразил уверенность, что граждане России не сдадут своего лидера, будут удерживать страну от распада и защищать ее, вкладывать больше средств и производить больше оружия, чем их противники.

"Так что не стоит недопонимать русских", — посоветовал премьер-министр.

В ответ на вопрос, что бы он сделал, если бы стоял во главе НАТО и "был, скажем, Джо Байденом", Орбан заявил: "Немедленно мир. И позвать назад (экс-президента США Дональда — прим. ред.) Трампа. Это все".

По его мнению, если бы Соединенные Штаты решили установить мир к "завтрашнему утру", то смогли бы это сделать.

"Очевидно, что украинцы не в состоянии вытянуть в одиночку. Они неконкурентоспособны в этой войне. Если нет денег, оружия с Запада и, особенно, из США, то война закончена. Решение у вас в руках", — подчеркнул Орбан.

При этом он подчеркнул, что раз идет речь об украинцах, "их нельзя игнорировать, они должны быть вовлечены, но реальный фактор — это не Украина".

Вместе с тем Орбан назвал "совершенно нереалистичной" идею отвоевать Крым у России. "Это исключено", — заявил премьер.