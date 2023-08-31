МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране, — такое мнение в беседе с радиоведущим Адамом Королле высказал известный американский тележурналист Такер Карлсон. В США признали провал плана по уничтожению Россию

По его словам, "грядет горячая война между США и Россией в следующем году".

"Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я думаю, что это политическая мера — им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить", — добавил журналист.

Вместе с тем он отметил, что криминализация американской внутренней политики приводит к тому, что американский истеблишмент начинает утверждаться во мнении, что сохранение власти для него — единственный выход. Ведь преследование политических оппонентов — экс-президента Дональда Трампа — ставит Белый дом на путь, с которого невозможно свернуть из-за боязни в случае проигрыша оказаться в роли преследуемых.

Следовательно, американцам, беспокоящимся за свою страну, как считает журналист, впредь придется волноваться не только из-за преступлений администрации Байдена внутри страны, но еще и из-за возможности полномасштабного конфликта с Российской Федерацией.

"Если вы беспокоились о том, что наша политика могла стать еще более жесткой, чем она есть сейчас, вы должны переживать из-за перспективы открытой войны с Россией, — сказал Карлсон. — Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты "случайно" упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну".

Если людей американцев волнует такая перспектива, то, по мнению тележурналиста, им необходимо давить на сенат, чтобы добиться мира уже сегодня. Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты способны быстро закончить конфликт на Украине, поскольку ВСУ без Североатлантического альянса не существует. США, по его убеждению, является единственной стороной, которая может добиться мира на Украине для предотвращения глобальной войны, которая поставила бы на кон жизнь всего человечества.