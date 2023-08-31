МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Каждый шестой в России работает для удовольствия, однако большинство делает это ради денег, следует из данных приложения с промокодами "Шерри" и аналитического агентства Online Market Intelligence, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Аналитик объяснил, почему россияне почти не ждут выхода iPhone 15

"Большинство опрошенных ответили, что работают ради денег, а не для удовольствия (65%). Ради настроения трудятся только 16% респондентов. А каждый пятый не определился с ответом", — говорится в исследовании, в котором приняло участие более 1500 респондентов.

Отмечается, что дополнительный источник заработка есть лишь у трети россиян, большинство же не имеет еще каких-то доходов, кроме основной работы. Среди них 85% задумываются о дополнительном источнике заработка, против этого — лишь 5%. Каждый десятый не уверен в том, хотел бы он иметь еще одну "статью дохода" или нет.

На основную работу 23% респондентов тратят до 20 часов в неделю, еще треть — 36-40 часов, а у каждого четвертого выходит больше 40. "Со второй работой все однозначнее — 78% уделяют ей меньше 20 часов в неделю. А каждый десятый респондент трудится 20-30 часов. Больше 40 часов уходит лишь у 4%", — добавляется в исследовании.

Аналитики также подсчитали, что вторая работа большинству респондентов приносит до 30 тысяч рублей в месяц, почти каждый пятый получает от 30 до 50 тысяч. Доход свыше 90 тысяч на втором месте работы оказался у 3% россиян.