МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Страх американского истеблишмента перед экс-президентом США Дональдом Трампом и отсутствие других способов борьбы с ним может привести к его убийству, заявил в беседе с радиоведущим Адамом Королле известный американский тележурналист Такер Карлсон. Такер Карлсон назвал сроки начала войны США с Россией

Он заявил об этом в ответ на вопрос, позволят ли Трампу переизбраться на пост президента.

По словам Карлсона, элита Соединенных Штатов начала бороться с Трампом еще до его первого избрания, организовывая протесты. А чтобы инициировать импичмент, отметил тележурналист, была запущена клевета, позже против Трампа сфабриковали улики для дела о беспорядках в Вашингтоне 6 января 2021 года. Однако ничего из этого не помогло избавиться от Трампа, наоборот, его популярность лишь росла, даже после предъявления ему обвинений п уголовным статьям.

Все применяемые против экс-президента методы, как подчеркнул Карлсон, использовались по нарастающей, однако в конечном счете они не достигли каких-либо ощутимых результатов.

"Если вы начинаете с критики, затем переходите к протесту, далее к импичменту, теперь вы используете обвинительные заключения, и ничего из этого не работает, то что дальше? Изобразите это на графике. Очевидно, что мы приближаемся к убийству. Никто об этом не скажет, но я не знаю, как можно не прийти к такому выводу", — отметил тележурналист.