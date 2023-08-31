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Газовый оператор подал на Пугачеву в суд из-за долгов
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Газовый оператор "Газпром межрегионалгаз Москва" подал иск к певице Алле Пугачевой о взыскании долга, рассказали РИА Новости в Мировом судебном участке района Троицкий. "Иск ООО... ПРАЙМ, 31.08.2023
энергетика, общество , новости, газ, газ, газпром, суд, алла пугачева
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Газовый оператор "Газпром межрегионалгаз Москва" подал иск к певице Алле Пугачевой о взыскании долга, рассказали РИА Новости в Мировом судебном участке района Троицкий.
"Иск ООО "Газпром межрегионгаз Москва" к Пугачевой Алле Борисовне о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию зарегистрирован судом", — сообщили в суде.
Сумма задолженности и дата рассмотрения дела не раскрывалась.
В мае Тверской районный суд Москвы зарегистрировал иск к Пугачевой на сумму свыше 51 тысячи рублей за неуплату аренды участка в Подмосковье.