МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Газовый оператор "Газпром межрегионалгаз Москва" подал иск к певице Алле Пугачевой о взыскании долга, рассказали РИА Новости в Мировом судебном участке района Троицкий. Суд привлек экс-топов Нота-банка к ответственности по его долгам

"Иск ООО "Газпром межрегионгаз Москва" к Пугачевой Алле Борисовне о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию зарегистрирован судом", — сообщили в суде.

Сумма задолженности и дата рассмотрения дела не раскрывалась.

В мае Тверской районный суд Москвы зарегистрировал иск к Пугачевой на сумму свыше 51 тысячи рублей за неуплату аренды участка в Подмосковье.