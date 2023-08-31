МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. На территории Украины сейчас проживает порядка 19,7 миллиона человек, что составляет 40% от численности населения в начале XXI века, продолжающийся отток граждан за границу может привести к тому, что киевскому режиму будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В Кремле назвали безосновательными обвинения России в голоде в Африке

"Когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр., получаем совсем грустные цифры", — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он объяснил свои слова тем, что численность населения на подконтрольной Украине территории составляет 19,7 миллиона человек, а за границу уехало уже почти 18 миллионов.

Более того, Медведев подчеркнул, что упомянутые выше цифры — это порядка половины от 37 миллионов в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века.

Медведев также сказал, что, в соответствии со статистикой, у Украины было мифическое прошлое и грустное настоящее и отсутствие будущего", и продолжающийся отток населения за рубеж является на сегодняшний день ключевой проблемой.

Зампред Совбеза добавил, что из уехавших граждан вряд ли кто-то вернется, и вскоре "киевскому режиму будет нечем себя обслуживать", а "вектор распада виден отчетливо".