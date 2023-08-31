Медведев: Украине скоро будет нечем воевать из-за большого числа бегущих
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. На территории Украины сейчас проживает порядка 19,7 миллиона человек, что составляет 40% от численности населения в начале XXI века, продолжающийся отток граждан за границу может привести к тому, что киевскому режиму будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр., получаем совсем грустные цифры", — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он объяснил свои слова тем, что численность населения на подконтрольной Украине территории составляет 19,7 миллиона человек, а за границу уехало уже почти 18 миллионов.
Более того, Медведев подчеркнул, что упомянутые выше цифры — это порядка половины от 37 миллионов в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века.
Медведев также сказал, что, в соответствии со статистикой, у Украины было мифическое прошлое и грустное настоящее и отсутствие будущего", и продолжающийся отток населения за рубеж является на сегодняшний день ключевой проблемой.
Зампред Совбеза добавил, что из уехавших граждан вряд ли кто-то вернется, и вскоре "киевскому режиму будет нечем себя обслуживать", а "вектор распада виден отчетливо".
https://1prime.ru/society/20230831/841622148.html