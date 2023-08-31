ТОКИО, 31 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил главе Минсельхоза страны Тэцуро Номуры извиниться за слова о воде с АЭС "Фукусима — 1", передает агентство Киодо. Россельхознадзор проверил рыбу, добытую после сброса воды с "Фукусимы-1"

Ранее министр заявлял журналистам, что провел с Кисидой "обстоятельный обмен мнениями относительно последующих оценок загрязненной воды".

"Это является чрезвычайно прискорбным. Я поручил принести извинения и отозвать свои слова", — заявил японский премьер.

По его словам, Номура ошибочно избрал данное высказывание.

Киодо также уточняет, что

Глава Минсельхоза Японии позднее принес извинения и отозвал свои слова о воде как ошибочные. Номура добавил, что намерен усерднее работать над реализацией мер поддержки рыбаков.

Как уточняет Киодо, многие страны, которые выступают с критикой начавшегося на прошлой неделе сброса воды с японской АЭС, используют словосочетание "загрязненная вода".