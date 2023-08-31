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Японскому министру поручили извиниться за слова о воде с "Фукусимы"
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил главе Минсельхоза страны Тэцуро Номуры извиниться за слова о воде с АЭС "Фукусима — 1", передает агентство Киодо. Ранее министр заявлял... ПРАЙМ, 31.08.2023
энергетика, общество , новости, япония, аэс "фукусима — 1", вода
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ТОКИО, 31 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил главе Минсельхоза страны Тэцуро Номуры извиниться за слова о воде с АЭС "Фукусима — 1", передает агентство Киодо.
Ранее министр заявлял журналистам, что провел с Кисидой "обстоятельный обмен мнениями относительно последующих оценок загрязненной воды".
"Это является чрезвычайно прискорбным. Я поручил принести извинения и отозвать свои слова", — заявил японский премьер.
По его словам, Номура ошибочно избрал данное высказывание.
Киодо также уточняет, что
Глава Минсельхоза Японии позднее принес извинения и отозвал свои слова о воде как ошибочные. Номура добавил, что намерен усерднее работать над реализацией мер поддержки рыбаков.
Как уточняет Киодо, многие страны, которые выступают с критикой начавшегося на прошлой неделе сброса воды с японской АЭС, используют словосочетание "загрязненная вода".