МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Половина опрошенных россиян (51%) считают, что существующие в РФ ограничения на продажу алкогольных напитков не способствуют снижению уровню алкоголизма, а 43% убеждены в эффективности данной меры, говорится в опросе ФОМ. Опрос показал, сколько семей в России смогли накопить на оплату вуза детям

Среди россиян, принявших участие в опросе по проблеме алкоголизма, 51% думают, что ограничения по возрасту, времени суток и месту продажи не помогают справиться с ситуацией, 43% настроены положительно и 6% затрудняются с ответом.

Также, по мнению большинства россиян (75%), повышение цен на алкогольные напитки не способно уменьшить количество злоупотребляющих, тогда как 21% считают иначе.

Согласно результатам исследования, доля тех, кто отмечает, что за последние несколько лет люди стали употреблять алкогольные напитки, больше, чем прежде, равна 26%, в то время как 39% не замечают никаких изменений, а 21% делятся позитивными наблюдениями.

Наибольшее количество россиян, имеющих проблемы с алкоголем, живут в городах с населением от 50 до 250 тысяч — 34%. В сравнении с москвичами этот показатель выше: только 21% жителей столицы наблюдают отрицательную динамику.

Как показывает опрос, рост числа людей с алкогольной зависимостью, по мнению россиян, связан в первую очередь с безработицей — 6%, во вторую — с социальной незащищенностью — 4%, в третью — с отсутствием уверенности в завтрашнем дне — 3%.

Кроме того, половина опрошенных (50%) считают, что алкоголизм является острой проблемой в том месте, где они живут. Доля тех, кто придерживается противоположного мнения, составляет 43%. По мнению 13% россиян, государство должно бороться с данной проблемой путем принудительного лечения и трудотерапии. Также некоторые (9%) предлагают ограничить продажу спиртных напитков.

Всероссийский поквартирный опрос ФОМнибус был проведен 21-23 июля 2023 года среди 1500 респондентов, в 53 субъектах РФ и 104 населенных пункта. Статпогрешность не превышает 3,6%.