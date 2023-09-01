МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин отметил необходимость развития инфраструктур Красноярского края

Ранее турецкий телеканал Habertürk передавал, что встреча Путина и Эрдогана пройдет 4 сентября в Сочи.

"Действительно переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи", — подтвердил информацию Песков.

Он уточнил, что мероприятие запланировано на середину дня.