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Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи 4 сентября
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Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 01.09.2023
общество , экономика, новости, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, переговоры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в Сочи 4 сентября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее турецкий телеканал Habertürk передавал, что встреча Путина и Эрдогана пройдет 4 сентября в Сочи.
"Действительно переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи", — подтвердил информацию Песков.
Он уточнил, что мероприятие запланировано на середину дня.